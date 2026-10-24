A Madrid 25’000 persone chiedono garanzie su pensioni statali

Keystone-SDA

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Oggi 25'000 persone hanno sfilato nel centro di Madrid per chiedere tutele per il sistema pensionistico pubblico spagnolo, uno dei temi caldi in vista delle elezioni parlamentari del mese prossimo.

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(Keystone-ATS) La manifestazione si inserisce in un acceso dibattito politico sulla sostenibilità del sistema pensionistico e sul costo della vita.

I manifestanti hanno sfilato pacificamente dalla stazione ferroviaria di Atocha fino alla Gran Vía, la principale via dello shopping della capitale spagnola, sotto lo sguardo incuriosito dei turisti. Le autorità di Madrid hanno riferito all’agenzia AFP che i partecipanti erano circa 25’000; molti di loro esibivano striscioni con la scritta “Proteggete e garantite le nostre pensioni”.

Lunedì il leader del Partito popolare (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha dichiarato che in caso di vittoria alle elezioni del 29 novembre e di un suo insediamento come premier il suo partito continuerà ad adeguare annualmente le pensioni all’inflazione.

Ma il premier uscente, il socialista Pedro Sánchez, ha accusato il PP di voler mettere in discussione il meccanismo che lega l’aumento delle pensioni all’inflazione – in vigore dal 2022 – poiché lo schieramento all’opposizione ha votato contro la normativa che ha introdotto tale misura.

Circa 6,8 milioni di spagnoli percepiscono una pensione pubblica. Secondo il ministero della sicurezza sociale, a settembre l’importo medio era pari a 1’576 euro al mese.

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