A Londra il primo museo ufficiale dei Beatles fra ricordi e cimeli

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Il luogo a Londra dove i Beatles si esibirono per l'ultima volta dal vivo nel 1969 è destinato a ospitare l'anno prossimo il primo museo ufficiale della band britannica entrata nella leggenda della musica.

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(Keystone-ATS) L’annuncio che i fan di tutto il mondo attendevano è arrivato dai due Fab Four superstiti, Paul McCartney e Ringo Starr: la sede scelta è il palazzo al numero 3 di Savile Row, un edificio storico tutelato, base del gruppo tra il 1968 e il 1972.

Ogni angolo della mansion georgiana è contrassegnato da momenti unici di un’epopea rock: nel piano interrato fu registrato l’ultimo album dei Beatles, “Let It Be”, e sul tetto fu filmato il concerto di addio dei quattro al completo con John Lennon e George Harrison, durato 42 minuti in un freddo 30 gennaio di 57 anni fa.

“I turisti vengono in Inghilterra e possono andare ad Abbey Road, ma non possono entrare”, ha detto McCartney alla Bbc, riferendosi agli studi resi celebri dall’album Abbey Road del 1969, la cui copertina con la foto dei Fab Four sulle strisce pedonali è diventata iconica. “Ho quindi trovato formidabile” l’idea di aprire questo museo, ha aggiunto McCartney, dicendosi “impaziente” di vedere il progetto realizzato. E ancora: “È stata un’esperienza incredibile tornare di recente al 3 di Savile Row e visitare quei luoghi. Queste mura custodiscono tanti ricordi preziosi, per non parlare del tetto”. Per Ringo Starr è “stato come tornare a casa”.

Nel museo chiamato “The Beatles at 3 Savile Row” e distribuito su sette livelli, i fan potranno accedere ad archivi inediti, mostre temporanee e un negozio di prodotti ufficiali della Apple Corps, la società della band. Sarà inoltre possibile visitare una ricostruzione dello studio di registrazione e salire in cima al celebre tetto, con la sua vista sulla capitale britannica. “Entri al pianterreno, ci sono cimeli e cose del genere. Poi sali attraverso l’edificio e vedi varie cose accadute qui e là, finché arrivi in cima, esci sul tetto e fingi di essere un Beatle”, ha spiegato sir Paul riassumendo quanto i turisti potranno trovare fra i piani della nuova attrazione.

McCartney e Starr, rispettivamente 83 e 85 anni, oltre a promuovere il nuovo museo, sono nel pieno di una produzione musicale che non conosce pause. Il 22esimo album di sir Ringo, “Long Long Road”, è uscito il mese scorso e ha raggiunto la seconda posizione nelle classifiche britanniche di musica country. Il nuovo album di sir Paul, “The Boys of Dungeon Lane”, è atteso per il 29 maggio maggio. Intanto è uscito l’8 maggio il secondo singolo estratto dall’album, Home to Us, primo duetto in assoluto tra McCartney e Starr.

La città natale del gruppo, Liverpool, ospita già due musei dedicati ai Beatles – il Liverpool Beatles Museum e The Beatles Story – ma nessuno dei due porta il marchio della Apple Corps. E quel sigillo non poteva che toccare a Londra, la città che più ha segnato la loro storia.