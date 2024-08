A Londra compare quinta opera dello zoo di Banksy, i pellicani

(Keystone-ATS) Un grosso pellicano che mangia un pesce e un altro che mette il becco dentro l’insegna di un locale di ‘fish and chips’ per mangiare. È la nuova e quinta puntata dell’operazione animalista o ambientalista avviata con cadenza giornaliera da Banksy a Londra.

Puntuale come un orologio Banksy non ha mancato l’appuntamento quotidiano con l’arte che ha entusiasmato i cittadini della metropoli lungo questa settimana. L’operazione animalista e ambientalista, secondo le interpretazioni più accreditate è stata da tutti soprannominata London Zoo.

Molto probabilmente l’ultima che chiude uno di cicli più belli della sua esperienza artistica, sebbene la sorpresa e l’imprevedibilità siano alla base delle performance del writer inglese. I nuovi stencil neri raffigurano due pellicani e sono comparsi di mattina sopra l’insegna del Bonners Fish Bar nel quartiere di Walthamstow, nell’est della capitale britannica.

Sono stati realizzati di notte, come appare da alcune foto scattate da un passante e finite sui tabloid del Regno Unito: si intravedono all’opera due uomini sopra il cestello di una gru e uno dei due sarebbe l’elusivo artista. A scoprire per primo il graffito è stato questa mattina uno dei dipendenti del Fish Bar, felice per il regalo del writer che ha già attirato molti nuovi clienti. E la deputata locale, la laburista Stella Creasy, si è detta entusiasta per l’opera che arricchisce il quartiere.

Come accaduto in precedenza le immagini del nuovo lavoro sono state pubblicate dall’artista sul suo profilo Instagram e sul sito banksy.co.uk. In precedenza il writer aveva realizzato una capra in bilico a Kew Bridge, due elefanti con le proboscidi che si sfiorano a Chelsea e tre scimpanzé che volteggiano su un ponte della ferrovia di Brick Lane. E ieri anche un lupo che ulula alla luna, ma ha avuto una vita effimera: raffigurato su una antenna parabolica sopra il tetto di un edificio a Peckham, nel sud della metropoli, è stato rubato da due uomini mascherati, aiutati da un terzo.

Mentre la polizia indaga sul destino dell’opera gli esperti sono unanimi su una cosa: a meno che non conoscano un miliardario con un debole per Banksy, i ladri potrebbero essersi ritrovati in possesso di un’antenna parabolica completamente senza valore. È infatti molto difficile riuscire a piazzare un pezzo del genere poiché, visto l’enorme risalto dato dai media alla vicenda, non si può di certo esporre il lupo che ulula, trattandosi di un’opera rubata.