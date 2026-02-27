A Jim Carrey il Premio César alla carriera
"Vi amo tutti dal fondo del cuore": Jim Carrey è stato premiato ieri sera all'Olympia di Parigi con il César alla Carriera, in occasione della 51/a cerimonia del grande premio cinematografico francese, equivalente degli Oscar.
(Keystone-ATS) Esprimendosi nella lingua di Molière, Jim Carey ha ringraziato il pubblico parigino per l’importante riconoscimento ricevuto. Aprendo la cerimonia, l’attrice Camille Cottin, quest’anno presidente dell’accademia dei César, ha tenuto a “dedicare questa cerimonia a tutti i popoli che, nel mondo, lottano per la libertà”.
Sul tappeto rosso nel cuore di Parigi alcuni attori indossavano spillette in solidarietà al popolo iraniano.