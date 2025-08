A Ibiza un morto e un ferito grave per cadute da balconi

Keystone-SDA

A Ibiza un giovane è morto cadendo dal primo piano di un hotel, mentre un 47enne belga si trova ricoverato in gravi condizioni dopo essere cascato dal secondo di una palazzina: è quanto riportato oggi da diversi media, tra cui radio Cadena Ser e l'agenzia Efe.

1 minuto

(Keystone-ATS) Nel primo caso, i fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di ieri presso l’hotel Florencio, nella località di Sant Antoni. Il deceduto aveva 26 anni ed era di nazionalità portoghese. La polizia sta conducendo un’inchiesta per chiarire l’accaduto.

Il secondo episodio è invece avvenuto la scorsa notte, sempre a Sant Antoni. L’uomo precipitato dal balcone è ora in terapia intensiva in ospedale, con diversi traumi e fratture.

Nell’estate in corso, sull’isola delle Baleari ci sono stati diversi altri casi di cadute da balconi o altri punti sopraelevati. Sabato scorso, un giovane ha subito varie fratture dopo essere caduto da una muraglia, nei pressi di un punto conosciuto come Baluarte de Santa Llúcia.

A luglio, sono morti tre turisti britannici in altrettanti episodi diversi: due, in cui sono deceduti il 19enne Gary Kelly e il 26enne Evan Thomson, sono avvenuti presso l’hotel Ibiza Rocks di Sant Antoni. Il terzo caso di caduta mortale è invece avvenuto presso un supermercato. Le cause di questi episodi non sono state ufficialmente rese note.