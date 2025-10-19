A Ginevra i Verdi conservano il seggio in consiglio di Stato

Keystone-SDA

Dopo le dimissioni a metà mandato di Antonio Hodgers, i Verdi conservano la poltrona nel consiglio di Stato del canton Ginevra. In base a risultati parziali, Nicolas Walder ha infatti più di 4500 voti di vantaggio sullo sfidante dell'UDC.

(Keystone-ATS) Il ballottaggio vede a confronto il consigliere nazionale dei Verdi Nicolas Walder, 59 anni, che gode del sostegno del PS, e il presidente dell’UDC cantonale, viticoltore e gran consigliere Lionel Dugerdil, 44 anni, che è sostenuto da PLR, Mouvement Citoyens Genevois (MCG) e dagli ambienti economici.

I primi risultati annunciati dalla cancelleria cantonale tengono contro del 90-95% delle schede e danno a Nicolas Walder 42’749 suffragi, contro i 38’191 di Lionel Dugerdil. Il candidato outsider Philippe Oberson, della lista Le Peuple d’abord, ha ottenuto 5278 voti.

Ex sindaco di Carouge, Nicolas Walder è consigliere nazionale dal 2019 e vicepresidente dei Verdi svizzeri. La sua elezione permette ai Verdi di conservare la poltrona occupata dal 1997 nell’esecutivo del canton Ginevra.