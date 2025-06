A Ginevra gare fra specialisti del salvataggio con corda

Keystone-SDA

Da mercoledì sono in corso a Ginevra gare internazionali di salvataggio con corda alle quali partecipano 32 squadre provenienti da 21 Paesi.

1 minuto

(Keystone-ATS) Oggi gli specialisti presenti, che operano principalmente nelle file dei pompieri, della polizia, della protezione civile e dell’esercito, sono stati sospesi in cima della torre della RTS, alta 60 metri, per una missione vertiginosa. Hanno dovuto calare un ferito dal tetto dell’edificio, che domina il centro di Ginevra, fino a una terrazza situata al 5° piano.

La 19a edizione del Grimpday (Grimp, per Groupe de Reconnaissance et d’Intervention en Milieu Périlleux) si svolge a Ginevra fino a domani. Ogni giorno, squadre di sei persone scoprono le missioni di soccorso da svolgere. L’evento è stato creato nel 2006 dai membri del servizio antincendio regionale di Namur, in Belgio. Da allora, è ormai unanimemente riconosciuto come un importante punto di riferimento nel settore.