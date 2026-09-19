A Ginevra e Losanna manifestazioni contro inazione per clima

Keystone-SDA

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Dopo un'estate canicolare oggi pomeriggio migliaia di persone sono scese in piazza a Ginevra e Losanna per denunciare l'inazione di fronte al riscaldamento climatico. Hanno sfilato dietro lo striscione "Soffocare non è una fatalità".

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(Keystone-ATS) “Non c’è un pianeta B”, “L’aereo del futuro è il treno” o ancora “Siamo fritti”, si poteva leggere su alcuni cartelli. Per le oltre 100 associazioni e partiti organizzatori, l’estate 2026 deve servire da elettroshock, poiché le misure politiche non sono all’altezza né abbastanza rapide, nonostante l’esistenza di piani climatici. Chiedono azioni di adattamento, ma anche di riduzione delle emissioni di CO2.

Altre manifestazioni di questo tipo si terranno in diverse città del Paese fino al 2 ottobre. Ma gli organizzatori assicurano che questo è solo l’inizio. Intendono dare continuità al movimento per fare del cambiamento climatico un’urgenza assoluta e proteggere la vita. Senza un cambio di rotta, la Svizzera potrebbe raggiungere i 50 gradi in estate entro il 2050, mettono in guardia.