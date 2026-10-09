A Friburgo premiati i tre migliori formaggi svizzeri

Keystone-SDA

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Alla 14esima edizione degli Swiss Cheese Awards, in corso a Friburgo, sono stati premiati questa sera i tre migliori formaggi svizzeri. Oggi la giuria internazionale, oltre ai "campioni nazionali", ha designato per la prima volta anche il miglior tagliere in concorso.

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(Keystone-ATS) Il Gruyère AOP del caseificio La Guignarde a Corbières (FR) si è aggiudicato il titolo di miglior formaggio elvetico nella categoria pasta extra-dura e dura. A trionfare tra i prodotti a base di pasta semidura è stata invece la Tête de moine AOP della Fromagerie de la Suze SA a Corgémont (BE). Mentre il premio per il miglior formaggio svizzero a pasta molle è andato alla Tomme Fleurette dell’omonimo caseificio Fleurette a Rougemont (VD).

Per la prima volta, durante questa edizione è stato premiato anche il miglior burro prodotto interamente in un caseificio. Ad aggiudicarsi il titolo è stato lo stabilimento Mühlekehr di Trub (BE). Altra categoria inedita quest’anno, come accennato, è stata quella del miglior tagliere: il premio è stato attribuito a Sarah Girardin della latteria Bourrignon, nel canton Giura.

“Gli Swiss Cheese Awards hanno dimostrato ancora una volta l’incredibile varietà e la qualità dei formaggi svizzeri”, ha affermato Hans Aschwanden, presidente dell’organizzazione casearia FROMARTE, citato in un comunicato. “Per noi casari è importante confrontarci con altri produttori. E questi premi sono uno stimolo a evolverci e a migliorarci costantemente”, ha sottolineato Aschwanden.

Durante il concorso, iniziato martedì e che si svolgerà ancora fino all’11 ottobre, sono stati valutati in tutto più di 1’100 formaggi in oltre 30 categorie diverse. L’evento si tiene ogni due anni. Nel 2024 il concorso si era svolto a Lugano. La 14esima edizione è stata promossa da, FROMARTE, Switzerland Cheese Marketing e la città ospitante di Friburgo, la quale, per l’occasione, ha proposto un ampio programma di animazioni destinato alla popolazione e ai visitatori.

Gli organizzatori ricordano che è anche possibile acquistare vari prodotti, tra cui quelli dei vincitori che si sono aggiudicati i titoli di miglior formaggio nelle diverse categorie.