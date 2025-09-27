La televisione svizzera per l’Italia

A Berna un centinaio di persone in piazza contro abbattimento lupi

Keystone-SDA

Un centinaio di persone si è dato appuntamento oggi pomeriggio sulla Piazza federale a Berna per protestare contro l'abbattimento dei lupi, chiedendo di porre fine al "massacro" dei grandi predatori.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Molti dei dimostranti indossavano indumenti di colore rosso, mentre alcuni di loro si sono presentati con il proprio cane, ha constatato un giornalista dell’agenzia Keystone-ATS. Durante la manifestazione sono state scandite parole di protesta al ritmo di tamburi.

La manifestazione è stata indetta dal “Comitato contro l’abbattimento dei lupi” ed era sostenuta da diverse organizzazioni che si battono per la tutela degli animali.

“La Confederazione sta giocando un gioco crudele e antidemocratico”, ha affermato il comitato. “Cuccioli di lupo vengono uccisi quasi arbitrariamente” e in Svizzera stiamo assistendo ad un vero “massacro”, sostengono ancora gli organizzatori.

Ieri l’associazione Protezione svizzera degli Animali (PSA) aveva espresso la propria “profonda indignazione” per la recente autorizzazione rilasciata ai Cantoni dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) per l’uccisione di 21 lupi.

“Questa misura non rappresenta una soluzione sostenibile”, ha scritto l’associazione, sottolineando che potrebbe addirittura rappresentare un grave pericolo per la stabilità dei branchi e per la protezione degli animali da allevamento in Svizzera.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR