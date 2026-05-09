A Berlino una strada per Helmut Kohl, “cancelliere riunificazione”

Keystone-SDA

Berlino ha inaugurato oggi una strada a Helmut Kohl, il "cancelliere della riunificazione", in carica per 16 anni, dal 1982 al 1998. Assenti Angela Merkel e l'attuale cancelliere Friedrich Merz.

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(Keystone-ATS) All’Accademia della Fondazione Konrad Adenauer si è tenuta la cerimonia e così l’ex Hofjägerallee prende il nome di Helmut Kohl, cittadino onorario di Berlino, a lungo leader dei cristiano-democratici della Cdu e protagonista della politica tedesca ed europea.

La strada dedicata a Kohl va dalla Colonna della Vittoria attraverso il Tiergarten verso la sede della Cdu, nel quartiere Mitte. L’inaugurazione della targa è avvenuta nel giorno dell’Europa.

“Oggi è un giorno speciale che ci riunisce. Oggi è il 9 maggio, la giornata dell’Europa. È il giorno perfetto per ricordare un grande europeo”, ha detto Kai Wegner, sindaco di Berlino. “Nonostante i tempi turbolenti, Helmut Kohl, in qualità di cancelliere, riuscì a creare con lungimiranza la base per la rinascita tedesca”.

La vedova ha diffidato la fondazione

“L’eredità di Helmut Kohl ci insegna che i nostri interessi nazionali devono sempre essere difesi in modo europeo”, ha detto Annegret Kramp-Karrenbauer, presidente della Fondazione Konrad Adenauer. “Oggi è una mattina straordinaria, un auditorium straordinario si è riunito per celebrare un uomo e un politico eccezionale”.

I partiti di governo berlinesi Cdu e Spd avevano concordato nel contratto di coalizione del 2023 di intitolare una strada o una piazza a Kohl. L’evento è stato organizzato in cooperazione con la Fondazione cancelliere Helmut Kohl (la (Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung)

Assenti, come noto da settimane, ospiti illustri come Friedrich Merz e Angela Merkel. Oltre a loro, non ha partecipato anche la vedova di Kohl, Maike Kohl-Richter. La donna ha presentato un’azione inibitoria contro la Fondazione cancelliere Helmut Kohl: secondo lei la fondazione non dovrebbe più utilizzare il nome di Kohl.