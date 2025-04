7 anni all’ex deputato Usa Santos per frode, furto d’identità

Keystone-SDA

L'ex deputato repubblicano George Santos, caduto in disgrazia per aver mentito sulla sua storia personale e truffato i donatori, è stato condannato a oltre sette anni di carcere, singhiozzando mentre ascoltava la lettura della sentenza.

(Keystone-ATS) “Dov’è il suo rimorso? Dove lo vedo io?”, ha chiesto la giudice Joanna Seybert mentre lo condannava a 87 mesi di carcere. La magistrata ha osservato che Santos sembrava pensare che “la colpa fosse sempre di qualcun altro”. Il repubblicano di New York, che ha prestato servizio al Congresso per appena un anno prima che i suoi colleghi della Camera lo estromettessero nel 2023, si è dichiarato colpevole la scorsa estate di frode federale e furto d’identità aggravato. Ha ammesso di aver ingannato vari donatori e rubato l’identità di quasi una dozzina di persone, inclusi i suoi familiari, per finanziare la sua campagna elettorale. Nell’ambito di un patteggiamento, Santos ha accettato di pagare circa 580.000 dollari di sanzioni oltre alla pena detentiva.