20 chilometri di coda al portale nord del San Gottardo

Keystone-SDA

La colonna di veicoli al portale nord del San Gottardo ha raggiunto sabato i 20 chilometri. Il record assoluto di ingorghi per il fine settimana di Pentecoste è di 28 chilometri di coda.

(Keystone-ATS) Tra Erstfeld e Göschenen, nel canton Uri, l’attesa era di oltre tre ore, stando al sito web del Touring Club Svizzero (TCS). L’ingorgo si è creato anche se il Passo del Gottardo è aperto.

Già venerdì il traffico sull’autostrada A2 era intenso per la Pentecoste. Il servizio Viasuisse prevedeva lunghe code davanti al portale nord della galleria stradale del San Gottardo da venerdì a sabato pomeriggio e colonne al portale sud lunedì.

Il TCS raccomanda l’autostrada A13 come percorso alternativo verso sud, ma anche sulla strada per il tunnel del San Bernardino gli ingorghi sono già iniziati stamattina. Gli automobilisti hanno dovuto pazientare fino a due ore tra Maienfeld (GR) e il tunnel di Isla Bella. Il TCS ha invitato i viaggiatori a non uscire dalla A13.

Gli ingorghi record di 28 chilometri risalgono alla Pentecoste del 1999 e del 2018, quando la coda di veicoli sulla A2 si estendeva da Göschenen a Buochs (NW). Nel 2018 il tunnel del San Bernardino era stato chiuso in seguito a un incendio mentre nel 1999 la strada di accesso al tunnel era impraticabile a causa di un’alluvione.