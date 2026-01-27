È tempo di Carnevale, ma attenzione all’udito

Keystone-SDA

Più di una sega circolare, poco meno di un martello pneumatico. Carnevale fa rima con divertimento, ma, avverte la Suva, anche con rumore: una minaccia spesso sottovalutata, che però può arrecare danni a lungo termine soprattutto nei giovani e nei bambini.

1 minuto

(Keystone-ATS) I valori medi durante i balli di Carnevale oscillano tra i 100 e i 105 decibel, scrive oggi in una nota l’istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni, citando proprie misurazioni. A titolo di paragone, una sega circolare ne produce circa 95 e un martello pneumatico 110.

Già con 100 decibel si mette in pericolo l’udito a partire da un’esposizione di un’ora alla settimana, spiega la Suva, un valore che durante i bagordi carnascialeschi viene raggiunto in fretta e interessa in particolare i musicisti delle Guggen.

A essere a rischio sono più di tutti i giovani, spesso non consci delle insidie. I danni rimangono a lungo inosservati e sono poi irreversibili, senza quindi la possibilità di recuperare le capacità uditive perse. Le conseguenze si manifestano generalmente a distanza di anni, quando i guai dovuti al frastuono si sommano ai problemi naturali legati all’invecchiamento.

Discorso simile per bambini e bebè, le cui orecchie sono ancora in fase di sviluppo e reagiscono in modo molto sensibile al baccano. Per la loro protezione, la Suva consiglia dunque ai genitori di ricorrere a cuffie antirumore.