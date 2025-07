È morto Ozzy Osbourne

Keystone-SDA

È morto il leggendario cantante Ozzy Osbourne. L'iconica voce dei Black Sabbath aveva 76 anni

(Keystone-ATS) Osbourne, storica voce dell’heavy metal, era malato da tempo e aveva partecipato a un concerto-evento di addio alle scene dei Black Sabbath un paio di settimane fa a Birmingham, città d’origine del cantante e del gruppo.

‘The Prince Of Darkness’, così veniva soprannominato, era un’icona vivente del rock, un ‘padrino del metal’ che per oltre mezzo secolo ha urlato in faccia al mondo la sua follia e il suo genio senza batter ciglio.

Al secolo John Michael Osbourne, era nato il 3 dicembre del 1948 in un sobborgo operaio dell’Inghilterra postbellica. Insieme a Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward fonda i Black Sabbath, considerati i creatori del metal. Con loro scrive pagine di storia della musica, grazie a brani come ‘Paranoid’, ‘War Pigs’ o ancora ‘Iron Man’.

Notevole, dopo una turbolenta separazione con la band, anche la sua carriera solista, condita da capolavori come ‘Blizzard of Ozz’ e ‘Diary of a Madman’.