È morto Oscar Schmidt, la leggenda del basket aveva 68 anni

Keystone-SDA

Unico brasiliano nella Hall of Fame dell'Nba e una delle più grandi leggende dello sport del Paese, l'ex giocatore di basket Oscar Schmidt, è morto in ospedale, all'età di 68 anni. Lo riferiscono i media locali. Era malato da tempo.

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(Keystone-ATS) Da quindici anni Oscar lottava contro un tumore al cervello. Da poche ore era stato ricoverato all’Ospedale Municipale Santa Ana, a Santana de Parnaíba, nello stato di San Paolo, dopo aver accusato un malore, ma non ce l’ha fatta.

All’inizio di aprile, il figlio di Oscar, Felipe Schmidt, aveva ricevuto un omaggio al posto del padre dal Comitato Olimpico Brasiliano (Cob). La veglia funebre sarà riservata alla famiglia. Sui social media, il figlio ha pubblicato un toccante tributo: “Come figlio, ho solo da dire: papà, mi mancherai. Onorerò tutto ciò che mi hai insegnato su come essere un uomo e cercherò di essere almeno il 10% dell’essere umano che sei stato. Sei stato un esempio di vita per me e non ti dimenticherò mai, mai”, ha scritto Felipe Schmidt.

Alto 2,05 m per 110 kg, Oscar è conosciuto in tutto il mondo come Mão Santa, (‘mano santa’ in portoghese) per la sua precisione al tiro. Detentore del record brasiliano di partecipazioni olimpiche, ha disputato cinque edizioni consecutive dei Giochi ed è diventato l’unico atleta a superare la soglia dei 1.000 punti nella storia della competizione.

Con la Nazionale verdeoro, ha vinto tre campionati sudamericani e un Panamericano, oltre al bronzo ai Mondiali del 1978. Icona brasiliana dello sport internazionale, è stato inserito nella Hall of Fame della Fiba e, fatto senza precedenti, anche nella Hall of Fame dell’Nba, pur non avendo mai giocato in quel campionato. Riconosciuto per la sua genialità e il suo impatto globale, è stato eletto tra i 100 migliori giocatori di pallacanestro di tutti i tempi.

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha ricordato così il campione scomparso: “Oscar Schmidt, detto ‘Mão Santa’, è stato il più grande idolo della storia del basket brasiliano e uno dei migliori realizzatori di sempre in questo sport. Un esempio di tenacia, talento e amore per la maglia della Nazionale”.

“Nel corso di decenni, ha unito il Paese attorno ai campi da gioco, con tiri indimenticabili e una leadership indiscussa. Ha disputato cinque Olimpiadi ed è diventato il miglior realizzatore nella storia dei Giochi. Con la Nazionale, il momento più simbolico è stato nella finale dei Giochi panamericani del 1987 a Indianapolis, quando ha guidato il Brasile alla vittoria per 120 a 115 sugli Stati Uniti, la prima sconfitta degli americani in casa nella storia della competizione. Oscar ha anche conquistato il bronzo ai Mondiali del 1978, disputati nelle Filippine. La sua dedizione ha portato in alto il nome del Paese e lo ha reso fonte di ispirazione per generazioni di atleti e appassionati di sport. In questo momento di cordoglio – conclude Lula – esprimo la mia vicinanza alla famiglia, agli amici e alla schiera di fan che si è conquistato nel mondo dello sport”.