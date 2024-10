È morto Martin Lee, vinse Eurovision con i Brotherhood of Man

(Keystone-ATS) È morto a 77 anni il cantante e musicista inglese Martin Lee, voce, chitarrista e autore di alcune dei brani più noti dei Brotherhood of Man, pop band mista – composta da due uomini e due donne – di cui fece parte per quasi mezzo secolo.

La band vinse l’edizione del 1976 dell’Eurovision, terzo trionfo in assoluto per i britannici, e unico riconoscimento di quel decennio, in una manifestazione storicamente snobbata dai grandissimi nomi della musica rock o pop d’oltre Manica.

Lee, nome d’arte di Martin Barnes, era nato nel sobborgo londinese di Purley il 26 novembre 1946. Si è spento dopo una breve malattia in seguito a un collasso cardiaco, hanno riferito i media britannici oggi citando un messaggio diffuso sul profilo Facebook del gruppo, emerso all’inizio degli anni ’70 e ritiratosi dalle scene nel 2020.

La sua figura viene “dolorosamente rimpianta – si legge nel messaggio – dagli altri membri della band, Nicky Stevens, Lee Sheriden e soprattutto Sandra Stevens, con la quale è stato felicemente sposato per 45 anni”.

Fra le hit di successo dei Brotherhood of Man si contano canzoni come Angelo o Sheridan, che furono entrambe numero uno in classifica nel Regno Unito ed entrambe scritte da Martin Lee; nonché United We Stand, Oh Boy, e Kiss Me Kiss Your Baby. Ma più di ogni altra, spicca Save Your Kisses for Me, con la quale il gruppo stravinse l’Eurofestival del ’76 prima di sfondare – con l’aiuto di una serie di apparizioni televisive nel continente organizzate dal manager Tony Hiller – sui mercati di Paesi quali Francia, Germania, Belgio o Svizzera, oltre che sull’isola.