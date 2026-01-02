È morta Adela Legrá, volto iconico del cinema cubano

Keystone-SDA

È morta all'età di 86 anni Adela Legrá, figura iconica del cinema cubano e protagonista di Lucía (1968), uno dei film più rappresentativi della cinematografia dell'Isola.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’attrice si è spenta nella notte a Santiago de Cuba, dopo un ricovero d’urgenza presso l’ospedale provinciale. La notizia è stata confermata da Cubacine, portale legato all’Istituto cubano dell’arte e dell’industria cinematografici (Icaic).

Di origini umili, Legrá aveva lavorato fin da giovane nei campi e come domestica nell’allora provincia di Oriente. L’ingresso nel mondo del cinema avvenne quasi casualmente, mentre era attivista della Federazione delle donne cubane a Baracoa: qui fu notata dal regista Humberto Solás, che le affidò il ruolo principale in Manuela (1965). La consacrazione arrivò però con Lucía, film in tre episodi in cui Legrá interpretò una contadina degli anni Sessanta, divenuta simbolo della donna cubana e della sua emancipazione nei primi anni della Rivoluzione.

La sua scomparsa ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio nel mondo culturale cubano diffusi dai principali media dell’isola caraibica.