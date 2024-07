È la fine per Talenthouse, presentata istanza di fallimento

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) È la fine per Talenthouse, società del canton Zugo che gestisce una piattaforma per la commercializzazione di contenuti creativi: l’impresa, che in passato è stata quotata in borsa, ha presentato istanza di fallimento.

Non vi sono più speranze di poter procedere con successo a un risanamento, ha indicato l’azienda. Il gruppo aveva chiesto una moratoria concordataria alla fine di aprile 2024: il previsto piano di ristrutturazione non si è però concretizzato e non si vedono alternative.

Inoltre in luglio SIX Exchange Regulation (SER), l’istanza indipendente in seno al gruppo finanziario SIX che opera come sorvegliante delle società quotate sul mercato di Zurigo, ha deciso di cancellare l’azione Talenthouse dalla borsa. L’impresa non ha voluto presentare ricorso contro questo provvedimento, tenuto conto dei costi e dell’incertezza riguardo all’esito del procedimento.

Talenthouse ha sede a Baar (ZG), ma era operativa da Londra. Era quotata alla borsa svizzera dal marzo 2022. La struttura digitale gestita dalla società permetteva ai designer, principalmente nel campo della grafica, di esporre il loro lavoro per scopi commerciali.