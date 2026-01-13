‘Witkoff ha incontrato segretamente Pahlavi nel week-end’

Keystone-SDA

L'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff ha incontrato segretamente nel fine settimana l'ex principe ereditario iraniano in esilio, Reza Pahlavi, per discutere delle proteste che infuriano in Iran, secondo un alto funzionario statunitense. Lo scrive Axios.

2 minuti

(Keystone-ATS) È stato il primo incontro ad alto livello tra l’opposizione iraniana e l’amministrazione Trump dall’inizio delle proteste, 15 giorni fa. Pahlavi sta cercando di posizionarsi per assumere un ruolo di leader “transitorio” nel caso in cui il regime crolli. Figlio dello scià deposto durante la rivoluzione islamica del 1979, guida una fazione di opposizione dall’esilio negli Stati Uniti.

Nelle ultime due settimane, Pahlavi è apparso su diverse reti televisive statunitensi, chiedendo all’amministrazione Trump di intervenire a sostegno delle proteste. All’inizio di esse, il governo americano non lo considerava un attore politico significativo.

In un’intervista allo Hugh Hewitt Show la scorsa settimana, Trump ha rifiutato di sostenerlo apertamente. Tuttavia, un alto funzionario statunitense ha dichiarato che l’amministrazione è stata sorpresa dal fatto che durante molte manifestazioni i manifestanti cantassero il nome di Pahlavi. “C’è stata un’ascesa di Pahlavi. Cantano il suo nome nelle manifestazioni in molte città e sembra avvenire in modo organico”, ha detto il funzionario.

Nei sondaggi d’opinione pubblici condotti negli ultimi anni, compreso novembre 2025, circa un terzo degli iraniani sosteneva Pahlavi, mentre un altro terzo era fortemente contrario, secondo il sondaggista olandese Ammar Maleki. È una percentuale più alta rispetto a qualsiasi altro esponente dell’opposizione iraniana.