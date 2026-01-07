‘Trump valuta diverse opzioni su Groenlandia, non escluso esercito’

Keystone-SDA

Il presidente statunitense Donald Trump e il suo team stanno valutando diverse opzioni per l'acquisizione della Groenlandia e l'utilizzo delle forze armate Usa a tal fine è "sempre un'opzione".

2 minuti

(Keystone-ATS) Lo ha dichiarato la Casa Bianca alla Reuters, che lo riporta sul proprio sito.

“Il presidente Trump ha chiarito che l’acquisizione della Groenlandia è una priorità di sicurezza nazionale per gli Stati Uniti ed è fondamentale per scoraggiare i nostri avversari nella regione artica. Il presidente e il suo team stanno discutendo diverse opzioni per perseguire questo importante obiettivo di politica estera e, naturalmente, l’utilizzo delle forze armate statunitensi è sempre un’opzione a disposizione del comandante in capo”, ha affermato la Casa Bianca in una dichiarazione in risposta alle domande di Reuters.

Da parte sua il segretario di Stato americano Marco Rubio ha detto ai legislatori che le recenti minacce dell’amministrazione contro la Groenlandia non indicano un’invasione imminente e che l’obiettivo è acquistare l’isola dalla Danimarca: lo scrive il Wall Street Journal citando persone a conoscenza delle discussioni.

Le dichiarazioni di Rubio sono arrivate durante un briefing di alti funzionari dell’amministrazione alla leadership del Congresso sull’operazione per catturare il presidente venezuelano Nicolás Maduro e sui piani dell’amministrazione per il futuro del Paese. Secondo le fonti, Rubio ha parlato per la maggior parte del tempo.