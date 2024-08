‘Trump e Harris testa a testa in sette stati in bilico’

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Donald Trump e Kamala Harris testa a testa in sette stati in bilico. Secondo un sondaggio di Emerson College e The Hill, Harris è in lieve vantaggio su Trump in Georgia (49% a 48%), Michigan (50% contro il 47%) e Nevada (49% a 48%).

Trump invece è avanti in Arizona (50% a 47%), North Carolina (49% a 48%) e Wisconsin (49% a 48%). In Pennsylvania sono tutti e due al 48%. I dati sono nel margine di errore del sondaggio e indicano quindi una corsa serrata per la conquista della Casa Bianca.