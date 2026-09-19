‘Rapporto redatto con IA ha rischiato di scatenare guerra Usa-Cina’

Keystone-SDA

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Un rapporto di intelligence creato con l'IA e diffuso tra i vertici delle forze armate americane la scorsa primavera, nel pieno della guerra con l'Iran, ha fatto scattare l'allarme e ha quasi scatenato una guerra contro la Cina. Lo rivela la Cnn in esclusiva.

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(Keystone-ATS) Secondo il rapporto, una nave cinese in Medio Oriente stava trasportando componenti destinati a un programma di armi nucleari. La notizia ha subito fatto mobilitare l’esercito Usa: personale militare armato si è preparato a salire a bordo della nave, mentre jet militari sono decollati dalle basi nella regione.

Ma poco prima che l’operazione ricevesse il via libera ufficiale, funzionari dell’esercito hanno analizzato il rapporto e scoperto che era stato generato con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. In particolare è emerso che il chatbot utilizzato dall’analista aveva identificato in modo errato il carico trasportato dalla nave cinese. La conclusione è stata che il rapporto era “completamente falso” ma ha “rischiato di scatenare una guerra” con la Cina, secondo quanto riferito dalle fonti.