‘Nessun segno vita sotto macerie scuola crollata a Giava’

Keystone-SDA

I soccorritori non hanno rilevato segni di vita sotto le macerie della scuola crollata lunedì in Indonesia, dove mancano all'appello ancora 59 dispersi.

(Keystone-ATS) Lo ha annunciato il direttore dell’Agenzia nazionale per la gestione dei disastri (BNPB), alimentando il timore di un pesante bilancio delle vittime.

“Abbiamo utilizzato attrezzature ad alta tecnologia come i droni termici e non abbiamo trovato segni di vita”, ha dichiarato in conferenza stampa sul luogo del disastro a Sidoarjo, sull’isola di Giava.

I soccorritori hanno “deciso di passare alla fase successiva delle ricerche con mezzi pesanti”. La speranza è che non tutti i dispersi siano sotto le macerie, mentre per ora il bilancio ufficiale del crollo è di cinque vittime.