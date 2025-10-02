La televisione svizzera per l’Italia

‘Nessun segno vita sotto macerie scuola crollata a Giava’

I soccorritori non hanno rilevato segni di vita sotto le macerie della scuola crollata lunedì in Indonesia, dove mancano all'appello ancora 59 dispersi.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha annunciato il direttore dell’Agenzia nazionale per la gestione dei disastri (BNPB), alimentando il timore di un pesante bilancio delle vittime.

“Abbiamo utilizzato attrezzature ad alta tecnologia come i droni termici e non abbiamo trovato segni di vita”, ha dichiarato in conferenza stampa sul luogo del disastro a Sidoarjo, sull’isola di Giava.

I soccorritori hanno “deciso di passare alla fase successiva delle ricerche con mezzi pesanti”. La speranza è che non tutti i dispersi siano sotto le macerie, mentre per ora il bilancio ufficiale del crollo è di cinque vittime.

