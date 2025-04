‘Ndrangheta: pesanti accuse contro italiano residente in Svizzera

Si torna a parlare dell'insediamento della 'Ndrangheta in Svizzera. Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) accusa un 58enne italiano residente nel Canton Argovia di partecipazione e sostegno a all'organizzazione criminale calabrese.

(Keystone-ATS) Per la Procura federale, l’uomo avrebbe agito, almeno tra il 2001 e il 2020, quale referente della cosca di ‘Ndrangheta Anello-Fruci in territorio elvetico e avrebbe favorito lo sviluppo degli interessi di quest’ultima in Svizzera.

L’imputato è pure accusato di una serie di reati, tra cui importazione, acquisto e deposito di monete false, ricettazione, infrazione alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni e infrazione alla legge federale sugli stupefacenti.