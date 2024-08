‘Nazisti in Svezia vogliono uccidere il ministro della Giustizia’

(Keystone-ATS) Ci sono persone in Svezia che si dicono pronte a uccidere il ministro della Giustizia Gunnar Strömmer.

A scriverlo è il quotidiano svedese Aftonbladet, che ha pubblicato estratti di alcune chat all’interno del gruppo neo-nazista Nordiska motståndsrörelsen (Movimento di resistenza nordica), Nmr. A giugno Nmr è stata classificata un’organizzazione terroristica dalle autorità statunitensi.

L’Nmr avrebbe preso di mira il ministro Strömmer in seguito a delle sue dichiarazioni, in cui ha espresso la sua intenzione di porre limiti al ‘diritto di associazione’ per gruppi di estremisti, inclusi i nazisti, che violano le leggi svedesi.

“Mi viene spontaneo immaginare di uccidere quel servo degli ebrei Gunnar Strömmer e di scontare una condanna all’ergastolo”, ha scritto Anders Jonsson, un noto membro di Nmr nella chat di gruppo. “Non so se sia produttivo fare una cosa del genere, ma avrei molto rispetto per la persona che lo facesse”, ha aggiunto l’estremista, secondo quanto riportato da Aftonbladet che cita inoltre altri membri della chat che sono d’accordo con quanto dichiarato.

Quando il giornale ha contattato Jonsson, all’inizio si è rifiutato di dare un’intervista, ma successivamente ha confermato di aver scritto quei messaggi, ribattendo che non si tratterebbe di qualcosa di serio: “A cosa serve uccidere Gunnar Strömmer? Verrebbe semplicemente sostituito da un altro Gunnar Strömmer”, ha dichiarato al giornale.