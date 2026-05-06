‘Madrid permetterà scalo Canarie a nave da crociera con hantavirus’

Keystone-SDA

La Spagna ha acconsentito, in seguito a una richiesta dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e dell'Unione europea, a permettere alla nave da crociera Mv Hondius, colpita da un focolaio di hantavirus, di attraccare alle Isole Canarie.

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(Keystone-ATS) Ciò permetterà di gestire l’assistenza sanitaria di passeggeri ed equipaggio, secondo un rigoroso protocollo. La decisione, inizialmente riportata dai media, è stata confermata dal Ministero della salute iberico in un comunicato, ed è stata presa dal governo di Madrid “in conformità con le norme del diritto internazionale sanitario e lo spirito umanitario”.

Il porto specifico non è ancora stato determinato. Il governo renderà noti i dettagli del protocollo non appena saranno definiti dall’Oms e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

Inoltre, tre passeggeri della nave da crociera di lusso, risultati positivi al virus, saranno evacuati nelle prossime ore con due aeroambulanze, ha confermato il Ministero della salute di Capo Verde, citato da Reuters. Una delle aeroambulanze si trova già nell’arcipelago atlantico al largo delle coste dell’Africa occidentale, mentre la seconda dovrebbe arrivare a breve.

Prima del via libera del ministero, il governo delle Canarie aveva espresso contrarietà e il presidente regionale, Fernando Clavijo, aveva dichiarato che la nave “dovrebbe essere assistita dove si trova”, sottolineando la preoccupazione per la gestione dell’emergenza.