‘Kim invia 12mila soldati per combattere in Ucraina’

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Il dado è tratto: migliaia di soldati di un Paese terzo si apprestano a scendere sul campo di battaglia nel conflitto tra Russia e Ucraina, al fianco dell’Armata di Putin.

Un contingente di forze speciali di Pyongyang è già arrivato a Vladivostok, nell’Estremo oriente russo, per iniziare l’addestramento, rivela un rapporto dettagliato degli 007 di Seul. Nel complesso, il leader nordcoreano Kim Jong-un “ha deciso di inviare quattro brigate per un totale di 12.000 soldati a sostegno di Mosca”.

Corredato dalle immagini satellitari, il dossier arriva all’indomani della denuncia di Volodymyr Zelensky, a margine del Consiglio europeo, che aveva parlato di “10mila soldati dalla Corea del Nord” già in fase di addestramento. “Sarebbe il primo passo verso una guerra mondiale”, aveva avvertito il presidente ucraino.

Secondo le informazioni del National Intelligence Service (Nis), un primo gruppo di circa 1.500 militari di Pyongyang è sbarcato tra l’8 e il 13 ottobre a Vladivostok, il convoglio era composto da quattro navi da sbarco anfibie e tre navi di scorta russe.

Le immagini satellitari indicherebbero una fase di addestramento già in corso nelle non lontane basi russe a Ussuriysk e Khabarovsk. Circostanza questa confermata da fonti militari alla Bbc, che nei giorni scorsi avevano riferito all’emittente britannica dell’arrivo dei nordcoreani nell’area. Inoltre, sempre dalla immagini aeree, si intravede una nave russa nel porto nordcoreano di Chongjin, apparentemente per caricare altri soldati.

Il traffico marittimo tra i due Paesi è intenso: il Nis stima che dallo scorso agosto siano partite dai porti della Corea del Nord 13mila navi container dirette in Russia per trasportare munizioni, missili, razzi anticarro. Tra questi l’impressionante numero di 8 milioni di proiettili d’artiglieria, decisivi nel conflitto ucraino, e spina nel fianco di Kiev costretta a fare i conti con una costante carenza di rifornimenti.

“La Corea del Nord – ha commentato il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha – sostiene l’aggressione della Russia contro l’Ucraina con armi e effettivi. Noi esigiamo una reazione immediata e forte della comunità euroatlantica e mondiale”.