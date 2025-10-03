La televisione svizzera per l’Italia

‘Kiev fornisce agli Usa la sua tecnologia di droni di guerra’

Un team di Kiev è a Washington questa settimana per elaborare un accordo storico con l'amministrazione di Donald Trump, che prevede la condivisione da parte di Kiev della sua tecnologia di droni, collaudata in battaglia, con gli Stati Uniti.

(Keystone-ATS) Questo in cambio di royalties o altre forme di compensazione. Lo rivela il Wall Sreet Journal.

Il potenziale accordo, che ha il sostegno di Trump e del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, segnerebbe una pietra miliare nelle relazioni di sicurezza tra Washington e Kiev. Per anni, l’esercito ucraino ha ricevuto armi dagli Stati Uniti, ma sarebbe la prima volta che avviene il contrario.

L’Ucraina può attingere alla sua vasta esperienza nella produzione e nell’utilizzo di droni per combattere l’esercito russo. E così dopo i colloqui tra il tycoon e Zelensky a New York, un team di ucraini, guidato dal viceministro della Difesa Sergiy Boyev, ha avviato martedì una serie di incontri con funzionari del Pentagono e del Dipartimento di Stato.

La finalizzazione dell’accordo, che potrebbe valere miliardi di dollari, richiederà probabilmente mesi, secondo un funzionario del governo Usa. Mentre l’America è in grado di produrre droni sofisticati, gli ucraini sono molto più avanti nella produzione in serie di velivoli senza pilota, o UAV, più economici ma che si sono dimostrati efficaci in battaglia.

