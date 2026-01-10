‘Io sono Renee’, oltre 1000 proteste per la donna uccisa dall’Ice

Keystone-SDA

Oltre mille proteste in tutti gli Stati Uniti, da Honolulu al Maine, sono previste questo fine settimana contro l'uccisione di Renee Good a Minneapolis da parte di un agente dell'immigrazione e il ferimento di due persone a Portland, sempre ad opera dell'Ice.

(Keystone-ATS) “Questo fine settimana, persone da tutto il Paese si riuniranno non solo per piangere le vite spezzate dalla violenza dell’Ice, ma anche per denunciare un modello di soprusi che ha distrutto famiglie e terrorizzato le nostre comunità”, ha dichiarato Leah Greenberg, co-direttrice di Indivisible.

Indivisible è una delle organizzazioni promotrici del ‘Weekend per l’eliminazione dell’Immigration and Customs Enforcement’, con lo slogan ‘Io sono Renee’. “Chiediamo giustizia per Renee, che l’Ice si allontani dalle nostre comunità e che politici agiscano”, ha aggiunto Greenberg. “Ora basta”.