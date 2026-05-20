‘Incriminato negli Usa l’ex presidente di Cuba Raul Castro’

Keystone-SDA

L'ex presidente cubano Raul Castro e cinque altre persone sono state incriminate da un gran jury della Florida. Lo riportano Fox e Cbs. Le accuse riguardano l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996.

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(Keystone-ATS) I due velivoli appartenevano a un’organizzazione di volontari con sede a Miami e l’incidente causò la morte di 3 cittadini americani.

“Vogliamo che” Raul Castro “affronti la giustizia qui. C’è un mandato d’arresto e ci aspettiamo che si presenti volontariamente o per altre vie”, ha dichiarato l’Attorney general statunitense, Todd Blanche, dopo la formalizzazione delle accuse contro l’ex leader cubano e altri cinque funzionari del governo dell’isola.

Castro rischia fino a cinque anni di carcere per ognuno dei capi d’accusa mossi nei suoi confronti per l’abbattimento di aerei nell’incidente del 1996.

“Il tentativo di incriminazione del generale dell’esercito Raul Castro Ruz, appena annunciato dal governo statunitense, è un’azione politica priva di fondamento giuridico che mira unicamente a rafforzare la tesi che stanno costruendo per giustificare la follia di un’aggressione militare contro Cuba”, ha scritto in un post su X il presidente di Cuba, Miguel Díaz-Canel, sottolineando che “l’abbattimento dei due aerei appartenenti all’organizzazione narco-terroristica ‘Fratelli del Soccorso’ avvenne “per legittima difesa nelle sue acque territoriali”.