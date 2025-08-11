‘Il chatbot di Truth contraddice Trump, voto 2020 non rubato’
Il nuovo chatbot su Truth, il social di Donald Trump, contraddice il presidente. Per Truth Search AI le elezioni del 2020 non sono infatti state rubate e i dazi non spingono i mercati azionari.
(Keystone-ATS) Interpellato sull’assalto al Congresso del 6 gennaio, il chatbot parla di una “insurrezione” legata alle “affermazioni senza fondamento di ampie frodi elettorali” di Trump. Molte delle risposte fornite da Truth Search AI, riporta il Washington Post, sono basate sui media conservatori, ma il chatbot non specifica esattamente quali.