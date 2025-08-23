La televisione svizzera per l’Italia

‘Cina pronta a inviare truppe di peacekeeping a Kiev’

Keystone-SDA

La Cina sarebbe disponibile a inviare truppe di peacekeeping in Ucraina su mandato dell'Onu. È quello che scrive la Welt am Sonntag, citando fonti diplomatiche europee che lo hanno appreso dall'entourage governativo cinese.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Il governo cinese sarebbe pronto a questo solo se le truppe fossero impiegate su incarico dell’Onu”, hanno sottolineato le fonti.

Il giornale tedesco sottolinea che a Bruxelles il piano di Pechino ha incontrato reazioni contrastanti. C’è chi sostiene che la partecipazione di Paesi come la Cina potrebbe favorire l’accettazione di truppe straniere per monitorare l’accordo di pace.

D’altro canto “c’è anche il rischio che la Cina voglia principalmente spiare l’Ucraina e, in caso di conflitto, assumere una posizione chiaramente filo-russa anziché neutrale”, ha affermato un alto diplomatico dell’Ue a condizione di anonimato. Inoltre, la maggior parte dei Paesi della Ue è riluttante a fornire preventivamente un mandato Onu a eventuali forze di peacekeeping per vari motivi.

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR