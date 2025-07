‘Albero di Robin Hood’ abbattuto, galera per i colpevoli

Keystone-SDA

Condanna esemplare a 4 anni e 3 mesi di carcere per i due uomini riconosciuti colpevoli a maggio di fronte alla giustizia britannica dell'abbattimento-shock, nel 2023, di un bisecolare albero-simbolo del Regno Unito, il Sycamore Gap Tree.

2 minuti

(Keystone-ATS) Si tratta del 39enne Daniel Graham e del 31enne Adam Carruthers, accusati dinanzi al tribunale di Newcastle dell’insensato atto vandalico, immortalato fra l’altro dal video di un loro telefonino che li ha infine inchiodati.

La pena è stata determinata dalla giudice Christina Lambert, che ha avuto parole pesanti per “il teppismo vero e proprio” manifestato dagli imputati, entrambi adulti. Stabilita anche la confisca del telefonino e della Range Rover di uno dei due, utilizzati durante il blitz.

Graham e Carruthers, residenti nella non lontana regione della Cumbria, dovevano rispondere di danneggiamenti criminali deliberati e abbattimento illegale, oltre che dei contraccolpi della loro “bravata” sulle adiacenti rovine del Vallo di Adriano: fortificazione in pietra fatta costruire dall’imperatore romano omonimo nel II secolo al confine fra l’allora provincia della Britannia, nel nord dell’Inghilterra attuale, e la Caledonia, corrispondente in gran parte all’odierna Scozia.

La devastazione dello storico albero, fotografato ogni anno da miriadi di visitatori e inserito in un sito protetto dall’Unesco come patrimonio dell’umanità, ha sconcertato l’opinione pubblica del Regno, che ha seguito con attenzione il processo.

Il Sycamore Gap era stato immortalato in passato da film d’ambientazione storica o pseudo-storica come il kolossal hollywoodiano ‘Robin Hood, Principe dei ladri,’ con Kevin Costner.