‘A Musk la supervisione delle vendite di Tesla in Ue e Usa’

Keystone-SDA

Elon Musk assume la supervisione e la responsabilità delle vendite di Tesla in Europa e negli Stati Uniti dopo l'uscita di Omead Afshar, uno dei suoi più stretti collaboratori.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali Tom Zhu avrà invece la responsabilità per le vendite in Asia.

Le vendite di Tesla sono in calo da mesi fra la crescente concorrenza e l’impegno politico di Musk a fianco di Donald Trump, che ha alienato una buona parte dei papabili acquirenti. Non va meglio sui mercati: oggi, dopo i nuovi attacchi del presidente al miliardario suo ex braccio destro, il titolo è arrivato a perdere oltre il 7% a Wall Street.