“Zelensky pronto a elezioni già in estate se cessate fuoco”

Keystone-SDA

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in una riunione la scorsa settimana, ha dato istruzioni di organizzare le elezioni dopo un cessate il fuoco completo, che gli Usa sperano di poter imporre entro Pasqua. Lo scrive l'Economist.

(Keystone-ATS) L’intenzione si capirà il 5 maggio, la scadenza per un voto parlamentare per estendere la legge marziale, che scade l’8 maggio. L’annullamento della legge marziale è una prima fase necessaria per avviare un processo elettorale. Le fonti differiscono sulla tempistica esatta, ma la maggior parte afferma che Zelensky sta puntando all’estate.

La legge richiede almeno 60 giorni per la campagna elettorale, quindi la prima possibilità sarebbe l’inizio di luglio. Ma alcune fonti affermano che la campagna dovrebbe durare tre mesi: questo è il periodo che le autorità elettorali avrebbero indicato al parlamento per ricostituire le liste elettorali nel mezzo della guerra.

L’ex presidente Petro Poroshenko, leader del più grande partito di opposizione e nemico giurato di Zelensky, prevede che le elezioni potrebbero arrivare “in qualsiasi momento tra agosto e ottobre”.

Secondo alcuni funzionari, Zelensky cercherà di cogliere di sorpresa i rivali con le elezioni di luglio, sperando che un calendario ristretto gli permetta di candidarsi senza opposizione. Una svolta del genere non gioverebbe solo al presidente, sostiene la fonte: “Una lunga campagna farebbe a pezzi il Paese”.