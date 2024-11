“Usa accusano miliardario Adani di corruzione, pagate tangenti”

Keystone-SDA

Gli Stati Uniti accusano il miliardario indiano Gautam Adani e altri manager di aver pagato più di 250 milioni di dollari in tangenti a funzionari del governo indiano e di averlo tenuto nascosto agli investitori americani. Lo riporta l'agenzia Bloomberg.

3 minuti

(Keystone-ATS) I pubblici ministeri di Brooklyn, New York, affermano che fra il 2020 e il 2024 Adani e altri manager hanno effettuato pagamenti illegali per ottenere contratti sulla fornitura di energia solare dal governo indiano.

“Chiediamo l’arresto immediato di Gautam Adani, ma sappiamo che non accadrà perché il premier Narendra Modi lo protegge”, ha detto il leader dell’opposizione indiana Rahul Gandhi in una conferenza stampa convocata a Delhi dopo le accuse di corruzione da parte degli Stati Uniti nei confronti del miliardario indiano.

Dal canto suo, il Bharatiya Janata Party (Bjp), il partito del premier Narendra Modi ha risposto alle accuse di Gandhi.Il responsabile del dipartimento dell’informazione del Bjp, Amit Malviya, ha replicato al leader dell’opposizione sostenendo che tutti gli Stati citati nell’imputazione contro Adani erano governati dal partito del Congresso al momento in cui sarebbero stati commessi i reati.

Malviya ha anche sollevato dubbi sul momento delle accuse, arrivate in prossimità dell’apertura della nuova sessione del Parlamento indiano e poco prima dell’insediamento di Donald Trump alla presidenza statunitense. “Questo timing suscita numerosi interrogativi”, ha scritto Malviya su X, rispondendo anche alla richiesta dell’opposizione di creare un Comitato Parlamentare che indaghi sui vari scandali che collegano Modi e Adani.

Intanto le azioni del gruppo di Adani sono crollate nelle Borse asiatiche dopo che il suo proprietario è stato accusato dai procuratori statunitensi di aver distribuito più di 250 milioni di dollari in tangenti per ottenere delle commesse.

Le quotazioni del gruppo hanno perso terreno in un momento di debolezza dei mercati asiatici trascinati dai risultati di Nvidia, positivi ma al di sotto delle attese degli investitori.

Diverse controllate dell’impero Adani, che abbraccia vari settori, carbone, aeroporti, cemento e media, sono crollate nelle prime contrattazioni, alcune fino al 20 per cento.

Le accuse sono un altro duro colpo per l’azienda, dopo quello dell’anno scorso quando un rapporto della società di investimenti statunitense Hindenburg Research ha affermato che il gruppo era coinvolto in una “sfacciata manipolazione azionaria e in uno schema di frode contabile nel corso di decenni”.

La capogruppo Adani Enterprises è crollata del 10 per cento, mentre Adani Energy è crollata del 20 per cento e Adani Ports è scesa del 10 per cento. Le perdite a Mumbai sono state più contenute.