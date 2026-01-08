“Tavolino Magico” salva 9’000 tonnellate di cibo in Svizzera

Keystone-SDA

Nel 2025 l'organizzazione "Tavolino Magico" ha evitato che andassero sprecate 9'000 tonnellate di cibo perfettamente commestibili. Questo ha permesso all'organizzazione di sostenere 2,1 milioni di persone che vivono in povertà in Svizzera.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Tavolino Magico” ha salvato dal macero 34 tonnellate al giorno (8% in più rispetto all’anno precedente) attraverso i suo 168 centri di distribuzione e in collaborazione con altri enti di aiuto alimentare, ha annunciato oggi la stessa organizzazione.

Grazie ai suoi oltre 4’600 volontari, l’anno scorso è riuscito a fornire alimenti a circa 2,1 milioni di persone in condizioni di indigenza. Il valore finanziario delle derrate alimentari salvate ammonta a circa 58,5 milioni di franchi, ha precisato ancora Tavolino Magico.

Crescita nella Svizzera italiana

Nel 2025, si è assistito a una crescita del cibo salvato dal macero anche nella Svizzera italiana. La squadra della piattaforma di Cadenazzo ha evitato che ben 1’100 tonnellate di alimenti venissero sprecati. Si tratta di un record più volte battuto negli scorsi anni (835 tonnellate nel 2024, 790 nel 2023 e 600 nel 2019).

Il cibo è poi stato distribuito grazie a una rete capillare composta di 18 centri di distribuzione, gestiti da 370 volontari, e da una quindicina di mense sociali. In totale, circa 3 mila persone indigenti ogni settimana hanno potuto beneficiare di un sostegno alimentare concreto.