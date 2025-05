“Tagesschau”: notiziari abbreviati per risparmiare

Keystone-SDA

Per risparmiare, la Televisione svizzero-tedesca accorcia la durata di alcuni notiziari del "Tagesschau". Dalla metà agosto, la SRF sostituirà i telegiornali di mezzogiorno e delle 18.00 con il formato "Tagesschau kompakt", dimezzando così il tempo di trasmissione.

(Keystone-ATS) Gli attuali presentatori del “Tagesschau”, Florence Fischer e Claudio Spescha, condurranno i programmi a partire dal 18 agosto, stando a una nota odierna diramata dalla SRF. Sandra Büchi, Isabel Gajardo, Philipp Inauen e Andreas Kohli si aggiungeranno e completeranno il team di conduttori. Il formato di cinque minuti ha lo scopo di “riferire in modo breve e conciso su argomenti di attualità”.

Le modifiche apportate all’offerta informativa sono frutto del progetto strategico aziendale “SRF 4.0”. La radiotelevisione svizzero-tedesca afferma di utilizzare questo progetto per portare avanti la sua trasformazione a medio e lungo termine. In una prima fase, ciò richiederà la riduzione di circa 75 posti a tempo pieno, in modo che la SRF possa evitare un deficit finanziario a partire da quest’anno.