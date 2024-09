“Stato paghi consulenza di coppia preventiva, si evitano i divorzi”

(Keystone-ATS) Lo Confederazione dovrebbe impegnarsi per preservare le unioni di coppia, offrendo in questo campo un sostegno alla consulenza anche preventiva, per stabilire se vi è compatibilità fra due persone.

Meglio infatti muoversi presto che intervenire quando tutto diventa più difficile e più caro, al momento della separazione o del divorzio. L’idea, lanciata dal consigliere nazionale evangelico bernese Marc Jost, trova favore anche nel mondo accademico.

Ogni anno in Svizzera si registrano 17’000 divorzi e un numero triplo di coppie non sposate si lascia, ricorda oggi la SonntagsZeitung. Secondo Jost, che è attivo nella chiesta protestante, lo stato dovrebbe intervenire per scongiurare il più possibile queste situazioni. A suo avviso vi sono numerosi argomenti finanziari e socio-politici a favore di un maggior impegno: ad esempio, ogni separazione comporta grandi sofferenze e implica costi per lo stato.

Sempre secondo il 50enne per evitare le fratture relazionali bisogna iniziare presto, con verifiche di compatibilità all’inizio del rapporto. Lui e la moglie hanno seguito questa strada, ha spiegato l’interessato al domenicale. I controlli comprendono il percorso di studio, i valori, gli interessi, il rapporto con la famiglia, ma anche l’aspetto estetico e la gestione della sessualità. Jost ritiene che tali controlli dovrebbero essere sovvenzionati dallo stato.

La proposta è vista di buon occhio dagli esperti. Il noto psicologo della coppia e della famiglia Guy Bodenmann, dell’Università di Zurigo, afferma: “Le coppie che hanno completato un corso di prevenzione hanno un rischio di matrimonio e divorzio entro 25 anni cinque volte inferiore rispetto a quelle che non lo hanno fatto”.