“Stanotte un’intera civiltà morirà”, nuove minacce di Trump a Iran

Keystone-SDA

A poche ore dalla scadenza dell'ultimatum imposto all'Iran, Donald Trump rincara la dose, preannunciando che "stanotte un'intera civiltà morirà". Sul suo social Truth ha poi aggiunto: "Non voglio che ciò accada, ma sarà probabilmente così".

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(Keystone-ATS) Nel caso il governo di Teheran non dovesse accettare il piano di pace entro le 20.00 di stasera, ora di Washington (le 2 di notte in Svizzera), Trump ha minacciato di annientare completamente la nazione, attaccando numerose infrastrutture civili, in particolare ponti e centrali elettriche. Tuttavia già oggi sono state colpite diverse infrastrutture, tra cui due ponti.

“Ora che abbiamo un cambio di regime completo e totale, nel quale prevalgono persone diverse, più intelligenti e meno radicalizzate, chissà che qualcosa di rivoluzionariamente fantastico non possa capitare”, ha aggiunto nel suo messaggio.

“Lo sapremo stasera”, ha aggiunto, definendo questo momento come uno “dei più importanti nella lunga e complessa storia del mondo”. In barba a tutte le minacce, il messaggio si conclude con “che Dio benedica il grandioso popolo iraniano”.