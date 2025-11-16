“Riad non normalizzerà rapporti con governo Netanyahu”

L'Arabia Saudita non intende normalizzare i rapporti con Israele finché ci sarà il governo Netanyahu.

(Keystone-ATS) Lo scrive il quotidiano israeliano Haaretz, citando fonti palestinesi in contatto con alti funzionari sauditi secondo cui Riad “condizionerà la normalizzazione a una chiara proposta diplomatica per la creazione di uno stato palestinese”.

Qualsiasi governo che includa i ministri di estrema destra Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir “non è un partner per un accordo diplomatico e tanto meno di normalizzazione, alla luce di quanto accade a Gaza e in Cisgiordania”.

“Israele non può imporre condizioni diplomatiche a un paese come l’Arabia Saudita”, hanno aggiunto le fonti.