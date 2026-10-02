“Raffinerie cinesi sospendono export di carburanti a ottobre”

Keystone-SDA

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Le raffinerie cinesi hanno sospeso per ottobre le esportazioni di prodotti petroliferi verso destinazioni al di fuori di Hong Kong e Macao, in attesa di nuove indicazioni da Pechino. Lo riferisce il sito di Reuters, citando quattro persone informate sulla questione.

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(Keystone-ATS) La decisione arriva mentre Pechino punta a preservare le scorte domestiche. La Cina aveva limitato le esportazioni di carburanti a marzo, dopo che la guerra con l’Iran aveva interrotto le forniture di greggio dal Medio Oriente, per poi allentare le restrizioni a luglio e gestire le spedizioni su base mensile.

Non è chiaro se Pechino autorizzerà la ripresa delle esportazioni dopo la fine della festività nazionale, il 7 ottobre. Secondo le fonti citate dal sito di Reuters, la decisione potrebbe dipendere dal livello delle scorte interne e dalla produzione delle raffinerie.

La compagnia statale PetroChina ha cancellato mercoledì alcuni carichi di benzina e carburante per aerei previsti per ottobre, mentre Zhejiang Petrochemical non ha programmato spedizioni di prodotti petroliferi durante la settimana di festa.

A settembre la Cina ha esportato circa 1,4 milioni di tonnellate di diesel, 500mila tonnellate di benzina e almeno 2 milioni di tonnellate di carburante per aerei, comprese le spedizioni verso Hong Kong e Macao. Tra le principali destinazioni figurano Singapore, Malaysia, Australia, Vietnam, Bangladesh e Filippine.