“Piano per uccidere Trump”, il Pakistan in contatto con gli USA

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Islamabad è in contatto con le autorità statunitensi e in attesa di ulteriori dettagli dopo che è emersa la notizia che un cittadino pachistano legato all’Iran è stato accusato in relazione a un complotto sventato per assassinare l’ex presidente Donald Trump.

L’Ufficio del procuratore degli USA per il distretto di New York ha fatto sapere ieri che è stata presentata una denuncia presso il tribunale federale di Brooklyn con l’accusa di omicidio su commissione per Asif Merchant, noto anche come “Asif Raza Merchant”, 46 anni, in merito a un piano per l’assassinio di un politico o di funzionari governativi statunitensi sul territorio degli USA.

Le forze dell’ordine hanno sventato il complotto prima che l’attacco potesse essere portato a termine. Merchant è in custodia federale a New York.

“Abbiamo visto le notizie riportate dai media. Siamo in contatto con le autorità statunitensi e attendiamo ulteriori dettagli”, ha detto la portavoce del ministero degli esteri di Islamabad Mumtaz Zahra Baloch in risposta alle domande sul presunto coinvolgimento di un cittadino pachistano.

Secondo Baloch, “le dichiarazioni dei funzionari statunitensi indicano che si tratta di un’indagine in corso. Prima di dare la nostra risposta formale, dobbiamo anche essere sicuri degli antecedenti dell’individuo in questione”, ha aggiunto.