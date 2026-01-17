“Pentagono era pronto a colpire l’Iran mercoledì”

Keystone-SDA

Il presidente americano Donald Trump era incline a ordinare un attacco contro l'Iran martedì e aveva chiesto al Pentagono di prepararsi. Gli ufficiali americani sono andati a dormire aspettandosi di ricevere l'ordine finale e colpire mercoledì.

(Keystone-ATS) Ma l’ordine – riporta il Wall Street Journal – non è mai arrivato: alle prese con punti di vista alternativi e divergenti all’interno dell’amministrazione sulla certezza della caduta del regime, Trump ha rinunciato al raid complice anche la mancanza di unità militari adeguate nell’area e il pressing di Israele e dei paesi arabi. A pesare anche il timore che un attacco avrebbe potuto prolungare il conflitto.