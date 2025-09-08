La televisione svizzera per l’Italia

“Patentino” digitale arriva anche in Ticino

Keystone-SDA

In cinque cantoni, tra cui il Ticino, gli allievi conducenti potranno ora ottenere la licenza digitale per allievo conducente (e-LAC). Il progetto è stato presentato oggi a Boudevilliers (NE) dal consigliere federale Beat Jans.

(Keystone-ATS) Gli altri quattro cantoni coinvolti nel progetto sono Neuchâtel, Berna, Vallese e Appenzello Esterno, quest’ultimo in cui la sperimentazione era stata introdotta già a maggio 2024. Il contesto è quello della futura identità elettronica, tema in votazione il prossimo 28 settembre.

Il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha annunciato che entro la fine dell’anno l’e-LAC sarà disponibile in tutta la Svizzera ed è soltanto uno dei possibili campi d’applicazione previsti dall’infrastruttura di fiducia relativa all’identità elettronica.

Chi supera l’esame teorico può richiedere la licenza digitale che viene poi conservata sullo smartphone in un portafoglio elettronico, l’applicazione swiyu. In seguito il “patentino” può essere presentato a una lezione di scuola guida o a un controllo di polizia e verificato tramite un codice QR.

L’e-LAC è riconosciuta in tutta la Svizzera e nel Principato del Liechtenstein e rappresenta la concretizzazione di una tappa della strategia “Amministrazione digitale svizzera 2024-2027”.

