“OpenAI raccoglie 6,6 miliardi, vale 157 miliardi”

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) OpenAI ha chiuso il suo ultimo round di raccolta fondi a una valutazione di 157 miliardi di dollari. Lo riporta Cnbc, sottolineando che la start up a cui fa capo ChatGPT ha raccolto poco più di 6,6 miliardi di dollari.

A investire nella start up sono stati Microsoft, Nvidia, Softbank e la società di investimento degli Emirati Arabi Uniti MGX. Apple non ha partecipato alla raccolta fondi anche se aveva avviato trattative per farlo.

OpenAI ha chiesto agli investitori di evitare di sostenere start up rivali quali Anthropic e xAI di Elon Musk. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti.

L’amministratore delegato Sam Altman ha fatto capire chiaramente agli investitori che preferisce rapporti esclusivi di investimento e questo, osserva il Financial Times, potrebbe limitare l’accesso delle rivali a nuovi capitali e partnership strategiche.

La mossa di Altman rischia di infiammare le tensioni con le società rivali, e soprattutto con Musk.