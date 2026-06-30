“Migliaia protestano in piazza a Manila”

Keystone-SDA

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"Migliaia di persone" si sono radunate oggi a Manila, capitale delle Filippine, per una manifestazione di protesta: lo riportano diversi media locali e l'Afp, secondo cui la protesta sarebbe stata organizzata dal gruppo religioso "Iglesia Ni Cristo".

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(Keystone-ATS) L’agenzia di stampa francese scrive che la manifestazione si è svolta “il giorno dopo l’annuncio da parte delle autorità che un senatore” considerato “un alleato della vice presidente Sara Duterte”, potrebbe “essere accusato di corruzione in relazione ai fondi della sua campagna elettorale”.

Il 6 luglio è previsto l’inizio al Senato del processo per un eventuale impeachment nei confronti della vice presidente Sara Duterte. Per un giudizio di “colpevolezza” sarebbero necessari i voti di 16 senatori su 24. Sara Duterte è accusata di presunto “uso improprio di fondi pubblici” e di presunte “minacce di morte” all’attuale presidente Ferdinand Marcos, suo ex alleato. Lei respinge le imputazioni.

I parlamentari pro-Duterte hanno perso la maggioranza in Senato dopo che un senatore è stato arrestato mentre un altro, Ronald Dela Rosa, capo della polizia quando era presidente Rodrigo Duterte, è ricercato dalla Corte penale internazionale per presunti crimini contro l’umanità.

Ad aprile, la Corte penale internazionale ha rinviato a giudizio l’ex presidente Rodrigo Duterte – padre di Sara Duterte – accusandolo di “crimini contro l’umanità” perché sospettato di “omicidio” e “tentato omicidio” in una campagna definita di “guerra alla droga” che è andata avanti per anni, stando agli inquirenti.

Secondo i difensori dei diritti umani, migliaia di persone sono state “uccise illegalmente” dalla polizia delle Filippine durante la campagna.