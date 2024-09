“La vita riprende a Jenin dopo l’operazione israeliana”

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) La vita stava riprendendo stamattina a Jenin, dopo un ritiro notturno delle truppe israeliane dalla città palestinese nel nord della Cisgiordania occupata: lo riferisce l’Afp citando propri giornalisti.

Secondo alcuni abitanti, i soldati israeliani si sono ritirati durante la notte dalla città e dal suo campo profughi, roccaforte di gruppi armati palestinesi in lotta contro Israele, dopo 10 giorni di rioccupazione di questa zona autonoma teoricamente sotto il controllo dell’Autorità nazionale palestinese.

Stamattina il silenzio incombeva sul campo profughi di Jenin prima che cominciassero a tornare le persone che erano fuggite a causa dei combattimenti degli ultimi dieci giorni.

Giornalisti dell’Afp sono riusciti ad accedere al campo, ormai divenuta una sorta di città con strutture in muratura, senza essere fermati da posti di blocco militari. Bulldozer militari hanno distrutto asfalto stradale e squarciato facciate di edifici.

Mentre alcuni rimangono seduti in silenzio su sedie di plastica davanti alle loro case danneggiate, e piccoli bulldozer si adoperano per sgomberare le macerie, bambini riprendono a giocare per le strade.

Aziz Taleb, 48 anni e padre di sette figli, osservando i danni all’interno della propria casa dice: “Grazie a Dio,” i bambini “erano partiti il giorno prima (dell’irruzione dei soldati) per sistemarsi da alcuni vicini”. Centinaia di abitanti del campo profughi hanno partecipato ai funerali delle persone uccise durante l’operazione, trasportando i corpi in processioni accompagnate da canti e spari.