“Dobbiamo chiarire se Microsoft detiene una posizione dominante”

Keystone-SDA

"Dobbiamo chiarire se Microsoft detiene effettivamente una posizione dominante sul mercato".

2 minuti

(Keystone-ATS) Lo afferma il direttore della Commissione della concorrenza (Comco) Patrik Ducrey, interpellato dall’agenzia Awp in relazione all’avvio di un’indagine preliminare sul colosso informatico americano.

I funzionari bernesi vogliono vederci chiaro in particolare riguardo all’aumento del costo delle licenze per Microsoft 365, la piattaforma che combina tradizionali applicazioni come Word, Excel, PowerPoint e Outlook con i servizi di cloud, molto usato da aziende e amministrazioni pubbliche. “Se il margine è stato ampliato senza un miglioramento delle prestazioni, ciò potrebbe costituire un abuso”, argomenta Ducrey. I controlli preliminari dureranno circa un anno: se i sospetti troveranno conferma sarà avviata un’inchiesta formale.

Microsoft collaborerà con la Comco nella sua indagine, ha da parte sua fatto sapere la multinazionale attraverso un suo portavoce. L’azienda “si impegna a rispettare il diritto svizzero in materia di concorrenza”, ha aggiunto l’addetto stampa.

Il gruppo dichiara complessivamente oltre 430 milioni di utenti per Microsoft 365. All’inizio di dicembre il colosso di Redmond ha annunciato aumenti tariffari che vengono giustificati con l’inclusione del suo strumento di intelligenza artificiale Copilot, ma anche con l’aggiunta di nuove funzionalità di gestione dei terminali e di sicurezza. Il precedente incremento globale dei prezzi risale al marzo 2022.